Evaluare Națională 2020. Subiecte la română pentru absolvenții de clasa a 8-a Candidații la Evaluare Naționala 2020 dau astazi, 15 iunie, proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Subiectele la examenul pentru absolvenții de clasa a 8-a au urmat structura din anii trecuți. Examenele de Evaluare Naționala 2020, la care s-au inscris peste 170.000 de candidați, au inceput cu proba la limba romana. In contextul pandemiei de COVID-19, absolvenții de clasa a 8-a au fost nevoiți sa treaca printr-un triaj epidemiologic. Aceștia au ajuns in clase dupa ce li s-a luat temperatura și li s-a dat masca de protecție, potrivit Libertatea.ro . Accesul a fost permis doar celor care au… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

