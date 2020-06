EVALUARE NAȚIONALĂ 2020: Rezolvarea subiectelor la proba de Matematică a examenului din acest an Peste 2.800 de elevi din Alba au susținut miercuri proba de Matematica in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2020. Au aparut variante de rezolvare a subiectelor de la aceasta testare. Elevii au avut la dispoziție 2 ore pentru a raspunde cerințelor. Un profesor a oferit, pentru edupedu.ro, variantele de rezolvare ale subiectelor: Citește EVALUARE NAȚIONALA 2020: Rezolvarea subiectelor la proba de Matematica a examenului din acest an in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

