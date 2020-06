Evaluare Națională 2020. Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației Cu doar cateva zile inainte ca absolvenții claselor a VIII-a din București și din țara sa intre in salile de clasa, pentru a da piept cu probele Evaluarii Naționale, Ministerul Educației a facut publice o serie de cifre și de precizari ce țin de organizarea și desfașurarea examenului. Totul, ținand cont de faptul ca e […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

