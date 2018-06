Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a, in anul școlar 2017-2018, se desfașoara conform urmatorului calendar: 11 iunie 2018 – Limba și literatura romana – proba scrisa 13 iunie 2018 – Matematica – proba scrisa 14 iunie 2018 – Limba și literatura materna – proba scrisa 19 iunie 2018 –…

- Peste 2000 de liceeni din judetul Alba, clasele XI-XII, au dat, luni, alaturi de ceilalti colegi din tara, proba de Limba si literatura romana, in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Si-au testat cunostintele si s-au obisnuit cu conditiile de examen, pentru sesiunea din vara.…

- Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018, organizata de Ministerul Educatiei incepe luni, 19 martie, cu proba scrisa de Limba si literatura romana. Subiectele vor fi distribuite in sali, de la ora 9.00. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30. Timpul destinat elaborarii unei…