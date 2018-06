Joi, absolventii de gimnaziu apartinand minoritatilor nationale vor sustine proba de Limba si literatura materna.



Probele incep la ora 9,00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de 120 de minute, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fiecarui elev.



Primele rezultate vor fi afisate pe 19 iunie, pana la ora 12,00, iar in aceeasi zi se pot depune contestatii (in intervalul orar 14,00 - 19,00). Rezultatele finale vor fi afisate…