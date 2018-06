Evaluare națională 2018. Încep înscrierile pentru Evaluarea Națională 2018 Evaluare Naționala 2018. Incep inscrierile pentru Evaluarea Naționala 2018. Inainte de terminarea cursurilor, elevii de clasa a VIII-a trebuie sa se inscrie in perioada 4-8 iunie pentru a susține Evaluarea Naționala care incepe in mai puțin de doua saptamani. Evaluarea incepe cu proba scrisa la limba și literatura romana care este programata sa aiba loc The post Evaluare naționala 2018. Incep inscrierile pentru Evaluarea Naționala 2018 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

