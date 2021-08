Evadatul din Urziceni a terorizat oamenii dintr-o localitate. Ce a încercat să facă In timp ce autoritațile anunța ca forțe impresionante sunt in cautarea evadatului din Urziceni, acesta a terorizat oamenii dintr-o localitate aflata la doar zece kilometri de secția de Poliție din care a fugit. Ștefan Petronel Boanca a fost surprins chiar și de camerele de supraveghere dintr-un sat, la puțin timp dupa ce a incercat sa […] The post Evadatul din Urziceni a terorizat oamenii dintr-o localitate. Ce a incercat sa faca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul a fost surprins chiar și de camerele de supraveghere dintr-un sat, la puțin timp dupa ce a incercat sa intre in casa peste o femeie singura. Localnicii au incercat sa-l prinda, dar individul a reușit sa fuga. Pe drum a lovit un tanar care incerca sa-l captureze. Sunt deja peste 48 de ore de…

- Imaginile filmate de calatorii prinși in vagoane și postate pe internet sunt cumplite. Oamenii se straduiesc din rasputeri sa iși țina capul deasupra apei care a ajuns in metrou in urma unor inundații fara precedat cauzate de precipitațiile abundente. 12 dintre calatori ar fi murit inecați, sunt ultimele…

- Oamenii din localitațile afectate de inundații din județul Alba vor primit conserve și apa, la cinci zile de la prapad. Și asta dupa ce premierul Florin Cițu le-a trimis mai intai sambata un mesaj de incurajare pe Facebook, duminica și-a facut timp sa mearga in zona, iar luni a umblat la rezervele de…

- Noua polițiști de la Secția 16 de Poliție care au torturat anul trecut doi barbați au fost trimiși in judecata. Din pacate, victimele lor nu vor putea asista la proces pentru ca au murit in martie 2021, fiecare avand o problema medicala care nu a avut legatura cu agresiunea. Procurorii Parchetului de…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca nu sunt motive ca in Romania sa existe și valul patru, mai ales ca Guvernul a dus vaccinul „cam peste tot” și campania de vaccinare funcționeaza, dovada fiind scaderea numarului de persoane infectate. „In ceea ce ne privește, ca Guvern, am dus vaccinul cam…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM…

- O femeie din orașul Tismana și-a inscenat rapirea și i-a cerut soțului suma de 5.000 de lei drept rascumparare. Anchetatorii au gasit-o pe femeie pe strada și dupa audieri au reținut-o pentru șantaj. Ancheta a inceput dupa ce un barbat a sunat la Poliție pentru a anunța ca soția sa de 36 de ani a […]…

- O femeie din Maramureș a fost reținuta, miercuri, dupa ce și-a ucis cei doi copii, o fetița de patru luni si baiatul de aproape doi ani. Miercuri, la ora 10.54, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel la 112 de catre un barbat, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea…