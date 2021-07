Un barbat din Dolj a evadat din sediul Postului de Poliție Șimnicu de Sus, in timpul cercetarilor, conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Dolj. Polițiști din cadrul Postului de Poliție Șimnicu de Sus au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 57 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. In timpul cercetarii, barbatul a sarit pe fereastra aflata la parter și a disparut. In cauza, polițiștii au intocmit un dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evadare. Au fost instituite filtre rutiere, atat in județ, cat și in județele invecinate,…