Stiri pe aceeasi tema

- Doi americani au fost condamnati luni la pedepse cu inchisoarea de un tribunal din Tokyo pentru ca l-au ajutat pe fostul sef Renault-Nissan Carlos Ghosn sa fuga din Japonia, la sfarsitul lui 2019, relateaza agentiile internationale de presa. Michael Taylor, de 60 de ani, fost membru al fortelor speciale…

- Prima Doamna a SUA Jill Biden va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, a anuntat marti Casa Alba, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Detalii suplimentare privitoare la deplasare urmeaza a fi anuntate ulterior. Sotul ei, presedintele Joe Biden, nu…

- Casa Alba a anunțat, marți ca Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa in Japonia la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Joe Biden, președintele SUA, nu este așteptat la ceremonia de la Tokyo, iar in ceea ce o privește pe Jill…

- Un fost ministru japonez al justitiei, Katsuyuki Kawai, a fost condamnat vineri la 3 ani de inchisoare si o amenda de 1,3 milioane de yeni (12.000 de dolari) pentru cumparare de voturi pentru alegerea sotiei sale in camera legislativa superioara in 2019, transmite agentia Kyodo. La procesul…

- Arestat la Tokyo in 2018, fostul sef al Aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi a fost eliberat conditionat si a reusit sa fuga din Japonia, ajungand cu avionul in Turcia, iar de acolo in Liban, cu un alt avion. MNG Jet a admis ca doua dintre avioanele sale au fost folosite pentru a-l ajuta pe Carlos Ghosn…

- Blog-ul fostului președinte american Donald Trump a fost inchis dupa doar o luna din cauza lipsei de interes a cititorilor, scrie Digi24 . Jason Miller, unul dintre angajații fostului președinte, a anunțat ca pagina web, denumita „De la biroul lui Donald J. Trump” (From the Desk of Donald J. Trump)…

- Fostul manager celebru în industria auto, în prezent fugar, a suferit o înfrângere saptamâna trecuta, când un tribunal olandez i-a ordonat sa returneze 5 milioane de euro din salarii catre Nissan și Mitsubishi, dupa un proces pe care l-a deschis chiar el, informeaza…

- Doc Gyneco, un rapper francez cunoscut pentru sprijinul acordat campaniilor fostului presedinte Nicolas Sarkozy, a fost condamnat marti la Paris la cinci luni de inchisoare cu suspendare si la o amenda de 2.000 de euro pentru violenta conjugala, dupa ce in luna martie si-a palmuit si si-a insultat…