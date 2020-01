Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Interpolul a cerut Libanului sa-l aresteze pe Carlos Ghosn. Fostul președinte Nissan a declarat ca familia sa nu a avut niciun rol în organizarea fugii sale din Japonia ● UE trebuie sa învețe limbajul puterii (editorial) ● Les Echos: Carles Ghosn: povestea unei evadari incredibile…

- Libanul a primit un mandat de arestare internațional de la Interpol ce îl vizeaza pe Carlos Ghosn, fostului director general al Renault și Nissan, a anunțat joi ministrul justiției de la Beirut, potrivit site-ului postului de televiziune France Info, citat de Mediafax. „Parchetul…

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un proces, relateaza Agerpres. Ghosn, care a devenit cel mai celebru evadat din Japonia, este judecat…

- Autoritatile turce au arestat joi mai multe persoane suspectate ca l-au ajutat pe fostul director al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sa ajunga in Liban din Istanbul, dupa fuga sa din Japonia unde il astepta un...

- Ghosn a fost primit calduros de catre presedintele Aoun, dupa ce a zburat la Beirut via Istanbul, iar acum este binedispus si combativ, simtindu-se in siguranta, conform surselor citate. In timpul intalnirii cu presedintele, Ghosn i-a multumit lui Aoun pentru sprijinul acordat lui si sotiei sale…

- Trupele libaneze au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au participat vineri la protestele organizate in Liban fața de noul premier susținut de Hezbollah și de aliații sai, relateaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam…

- Ambasada Marii Britanii la Beirut a solicitat joi autoritaților libaneze sa asculte „frustrarile justificate” ale protestatarilor și sa implementeze reformele necesare la nivel național, pe fondul protestelor de amploare declanșate de saptamana trecuta in aceasta țara, potrivit Reuters, potrivit…

- RTB House, companie globala care ofera solutii de marketing de ultima generatie, s-a clasat pe locul 37 in topul tarilor din Europa Centrala, la Deloitte's Technology Fast 50®. Aceasta este a doua oara cand RTB House este inclusa in acest top, la editia precedenta clasandu-se pe locul al doilea…