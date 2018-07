Stiri pe aceeasi tema

- Redoine Faid, un infractor condamnat pentru mai multe jafuri armate, a evadat duminica dimineata din penitenciarul francez Reau din departamentul Seine-et-Marne, fiind ajutat de trei complici inarmati care au aterizat cu elicopterul in curtea inchisorii, informeaza presa franceza. Nicio persoana ...

- Redoine Faid, un infractor condamnat pentru mai multe jafuri armate, a evadat duminica dimineața din penitenciarul francez Reau din departamentul Seine-et-Marne, fiind ajutat de trei complici inarmați care au aterizat cu elicopterul in curtea inchisorii, informeaza presa franceza, scrie Mediafax.Citeste…

- Redoine Faid, un infractor condamnat pentru mai multe jafuri armate, a evadat duminica dimineata din penitenciarul francez Reau din departamentul Seine-et-Marne, fiind ajutat de trei complici inarmati care au aterizat cu elicopterul in curtea inchisorii, informeaza presa franceza.

- "Guvernul se bazeaza pe supravegherea acestor persoane'', a dat asigurari dna Belloubet, adaugand: ''Aceasta incepe in timpul detentiei, unde oamenii sunt evaluati, apoi sunt plasati in locuri de detentie care corespund nivelului lor de periculozitate, si cand ies din inchisoare. Sunt doua cuvinte-cheie:…

- Justitia ucraineana l-a condamnat luni, la sase ani de inchisoare, pe francezul Gregoire Moutaux, arestat in posesia unui adevarat aresenal de razboi si acuzat ca pregatea atentate in timpul Campionatului European de Fotbal Euro-2016 in Franta, relateaza AFP.

- O femeie care a refuzat sa-si dea la o parte valul integral niqab in timpul unui control de politie, luna trecuta, in orasul Toulouse (sud-vestul Frantei), a fost condamnata joi de justitie la sase luni de inchisoare, dintre care trei cu suspendare

- Atacul terorist de la Paris a fost revendicat de Isis. Un barbat a injunghiat la intamplare mai mulți oameni in zona Operei. Una dintre victime a murit pe loc, iar alte patru au fost grav ranite. Agresiunea avut loc in Arondismentul II, in apropierea Operei, in centrul capitalei Frantei, intr-un…

- Doi barbati implicati in trafic de cocaina, care era trimisa din Franta in Marea Britanie cu elicopterul, au fost condamnati luni de justitia britanica la pedepse cu inchisoarea de pana la 17 ani,...