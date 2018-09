Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.

- Parisul a fost luat cu asalt de zeci de mii de francezi care au sarbatorit aseara caștigarea celui de-al doilea titlul mondial din istorie, dupa victoria din finala cu Croația, scor 4-2. Sarbatoarea a avut loc in fața Turnului Eiffel din Paris, dar și la Arcul de Triumf, insa dupa lasarea intunericului…

- O evadare spectaculoasa a avut loc, duminica dimineața, in Franța. Redoine Faid, un infractor condamnat pentru mai multe jafuri armate, a evadat din penitenciarul francez Reau din departamentul Seine-et-Marne cu elicopterul.

- Redoine Faid, un infractor condamnat pentru mai multe jafuri armate, a evadat duminica dimineata din penitenciarul francez Reau din departamentul Seine-et-Marne, fiind ajutat de trei complici inarmati care au aterizat cu elicopterul in curtea inchisorii, informeaza presa franceza. Nicio persoana ...

- Purtiatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. a criticat, joi, comportamentul jandarmilor din timpul protestului de miercuri, din Piața Victoriei, afirmand ca folosirea forței impotriva manifestanților pașnici este un abuz specific regimului autoritar.

- Un barbat din Vicovu de Sus a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 2 ani si 10 luni de inchisoare, suspendata sub supraveghere, dupa ce a fost judecat pentru ca a condus baut si a accidentat mortal un biciclist. Inculpatul, Gheorghe Ilas, se poate considera norocos ca a scapat fara o pedeapsa…