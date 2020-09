Stiri pe aceeasi tema

- O evadare spectaculoasa a avut loc intr-o inchisoare din Indonezia. Un traficant chinez de droguri, condamnat la moarte, a evadat prin conductele de canalizare, relateaza CNN . Timp de șase luni barbatul a sapat un tunel din celula sa in sistemul de canalizare, potrivit poliției locale, și acum este…

- Evadare ca in filme! Un deținut condamnat la moarte a reușit sa fuga din inchisoare prin conductele de canalizare. Iata cum a fost posibil! Barbatul este acum cautat de Poliție, aflandu-se pe lista celor mai urmarite persoane.

- Evadare spectaculoasa in Indonezia. Condamnat la moarte, un traficant chinez de droguri a fugit din inchisoare, dupa ce a sapat un tunel din celula sa pana la conductele de canalizare, a anunțat poliția locala, informeaza CNN. Cai Changpan, cunoscut si sub numele de Cai Ji Fan, a fost inchis in zona…

- Un traficant chinez de droguri condamnat la moarte in Indonezia a evadat intr-un mod spectaculos saptamana trecuta, scrie CNN. Barbatul a sapat un tunel din celula in conductele de canalizare, a anunțat poliția locala.

- Infractorul italian Giuseppe Mastini, 60 de ani, supranumit „Johnny Țiganul” (Johnny lo zingaro), a fost arestat marți dimineața in Sardinia, dupa ce la inceputul lunii septembrie evadase pentru a șaptea oara in lunga sa cariera de recidivist, a anunțat poliția, citata de AFP.„Fugarul a fost gasit intr-o…

- Infractorul italian Giuseppe Mastini, 60 de ani, supranumit "Johnny Țiganul" (Johnny lo zingaro), a fost arestat marți dimineața în Sardinia, dupa ce la începutul lunii septembrie evadase pentru a șaptea oara în lunga sa cariera de recidivist, a anunțat poliția, citata de…

- Giuseppe Mastini, in varsta de 60 de ani, condamnat la inchisoare pe viata in 1989, a disparut dupa ce a primit permisiunea de a iesi din penitenciar pentru o zi, barbatul fiind incarcerat intr-un penitenciar de maxima siguranta din Sassari, Sardinia. Politia a lansat o cautare la nivel national dupa…

- Un barbat condamnat în mod repetat pentru omor a fugit pentru a patra oara dintr-o închisoare italiana, relateaza The Guardian.Giuseppe Mastini, în vârsta de 60 de ani, condamnat la închisoare pe viața în 1989, a disparut dupa ce a primit permisiunea de a…