- Starea de urgenta a fost decretata la Tripoli si în suburbiile sale, în contextul ciocnirilor dintre militiile rivale, violente care s-au soldat cu cel putin 39 de morti si zeci de raniti în ultima saptamâna, a anuntat

- Singurul aeroport in serviciu la Tripoli a anuntat vineri seara suspendarea tuturor zborurilor din cauza luptelor din apropierea capitalei Libiei care au facut cu incepere de luni cel putin 39 de morti, potrivit u...

Singurul aeroport in serviciu la Tripoli a anuntat vineri seara suspendarea tuturor zborurilor din cauza luptelor din apropierea capitalei Libiei care au facut cu incepere de luni cel putin 39 de morti, potrivit unei surse aeroportuare, transmite AFP. Cel putin 39 de persoane si-au pierdut viata...

- Operatiunea de salvare in care un remorcher italian a preluat peste 100 de migranti si i-a returnat in Libia, la inceputul acestei saptamani, ar putea fi o incalcare a dreptului international, a anuntat marti Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters. Potrivit organizatiei umanitare…

- USR a reacționat dupa ce consilierul premierului Dancila a precizat intr-o emisiune ca anul Centenarului ar fi momentul potrivit pentru o Ordonanța de Urgența care sa priveasca amnistia și grațierea. Uniunea Salvați Romania spune ca afirmațiile facute de consilier, care are deja o condamnare la opt…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- 204 persoane au murit in ultimele zile pe ambarcatiuni nesigure ale contrabandistilor, dintre care 103 si-au pierdut viata vineri intr-un naufragiu, iar alti 100 au murit duminica dupa ce barca pneumatica pe care se aflau s-a scufundat la est de Tripoli, 41 de persoane fiind salvate. "Exista…

- Patru ingineri - trei din Turcia si unul din Africa de Sud - au fost rapiti in noiembrie 2017 de indivizi inarmati, in Libia. Ei lucrau pentru compania turca Enka la construirea unei centrale electrice in orasul Ubari, situat in sudul Libiei. "Cei trei ingineri turci au fost eliberati", a…