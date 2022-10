Stiri pe aceeasi tema

- “Vreau sa setez un ton pozitiv al discutiei pentru ca, atunci cand vorbim despre comertul electronic, vorbim de unul dintre cele mai performante sectoare ale economiei nationale, care aproape ca si-a triplat cifra de afaceri in ultimii cinci ani, de la 2,8 miliarde de euro in 2017 la 7 miliarde de euro…

- Anul acesta, de Ziua Naționala a Vinului, GEELY Running Team și RunMoldova au organizat cu succes cea de-a cincea ediție a concursului de alergare trail „Acasa la Taraboste”, in superba locație Chateau Vartely Winery. La aceasta cursa a participat și echipa GEELY Running Team, fiind completata de noi…

- Turismul de masa va fi afectat pe fondul exploziei preturilor la gaze si energie si acolo vor fi reasezari de piata, a declarat, pentru AGERPRES, omul de afaceri Dragos Anastasiu, purtatorul de cuvant al Aliantei pentru Turism (APT), adaugand ca nu este o perioada foarte usoara pentru turismul international…

- Seceta a dat peste cap și planurile producatorilor de vin, care au fost nevoiți sa inceapa culesul viilor mai devreme anul acesta fața de anii precedenți, dupa cum marturisesc proprietarii cramelor din Dealu Mare. Astfel, in zona aceasta viticola cu multiple podgorii din județele Buzau și Prahova, aflate…

- Robert Turcescu a ramas fara distincția ”Alexandra Indrieș” oferita de Societatea Timișoara, dupa ce acesta a jubilat la nunta liderului AUR, George Simion. Conform societații, fostul jurnalist adopta ”o poziție tot mai apropiata” de ideologia partidului naționalist. Membrii societații au considerat…

- ”Pana la 30 iunie, numarul turistilor de pe litoral a crescut cu 35%. Daca anul trecut, in aceeasi perioada, au fost aproximativ 200.000 de turisti, in prima jumatate a acestui an au fost 267.000 de turisti”, a afirmat, joi seara, la Digi 24, ministrul Tuismului. Acesta a precizat ca trendul trebuie…

- ”In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, SNN a obtinut un profit net de 1.220.792.000 lei in crestere cu 216,8% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere cu 208,8%, iar EBITDA o crestere cu 133,1% fata de aceeasi perioada a anului…

- Numarul turiștilor se menține sub cel din perioada pandemiei la nivelul județului Gorj. Potrivit Direcției de Statistica a Județului Gorj, in luna mai 2022, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica existente in judet, s-au inregistrat un numar de 6.610 sosiri ale turistilor…