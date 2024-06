Un sofer din Bucuresti a crezut ca scapa de politisti daca apeleaza la o schema pe care a vazut-o, probabil, numai in filmele de actiune. Barbatul fusese tras pe dreapta de agenti din cauza ca fortase un semafor. A fugit si s-a aruncat in Dambovița! Polițiștii au tras pe dreapta un șofer care a forțat […] The post „Evadare” ca-n filme: șoferul s-a aruncat in Dambovița, cand politistii l-au tras pe dreapta! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .