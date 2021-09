Evadare ca în Shawshank Redemption: Cine sunt cei șase palestinieni care au evadat dintr-o închisoare israeliană? Cei șase palestinieni care au disparut luni din închisoarea nord-israeliana, într-un scenariu de evadare aproape inspirat de Hollywood, sunt membri ai Jihadului Islamic sau Fatah, închiși pentru atacuri asupra statului ebraic, potrivit AFP.

Iata o serie de date biografice despre acești fugari, a caror evadare a fost salutata de facțiunile și organizațiile palestiniene:

Zakaria al-Zoubeidi, 46 de ani

Acest fost lider în Jenin al Brigazilor Martirilor Al-Aqsa, aripa armata a partidului secular Fatah, a fost una dintre figurile cunoscute ale celei de-a doua Intifade… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

