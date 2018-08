Evacuările continuă în Myanmar în urma ruperii unui baraj; peste 63.000 de persoane afectate Echipele de interventie din Myanmar au incercat, joi, sa ajunga la ultimele dintre persoanele ramase izolate dupa ce un baraj a cedat din cauza ploilor musonice, relateaza AFP. In urma ruperii barajului nu au fost raportate decese. Soldatii purtand veste de salvare portocalii peste hainele de camuflaj au evacuat persoanele izolate cu ajutor barcilor, conform jurnalistilor AFP din regiunea Bago, in Myanmar. Cel putin 63.000 de persoane au fost afectate de acest dezastru. Peste 12.000 dintre sinistrati au fost gazduiti in treizeci de adaposturi deschise de autoritati. Autoritatile au anuntat ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

