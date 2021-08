Evacuările aeriene din Kabul au fost reluate - Pentagon Pentagonul a anunțat luni ca zborurile de evacuare catre și dinspre aeroportul din Kabul au fost reluate dupa ce au fost suspendate mai devreme în cursul zilei, relateaza Reuters.



Un oficial al Comandamentului de stat major le-a declarat reporterilor ca o aeronava C-17 a Pentagonului cu pușcași marini la bord a aterizat cu succes și ca înca un avion C-17 este așteptat sa aterizeze mai târziu în cursul zilei.



Toate zborurile pe aeroportul din Kabul au fost suspendate timp de mai multe ore luni dupa ce sute de afgani disperați au luat cu asalt pistele sale

Sursa articol: hotnews.ro

