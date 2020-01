Evacuari masive in Australia, unde incendiile sunt tot mai violente. Milioane de animale au murit

Evacuari masive in Australia, unde incendiile sunt tot mai violente.…

Arde Planeta! Suntem martorii unei apocalipse, in Australia! Flacarile continua sa distruga perimetre largi in Australia, unde situatia e agravata de temperaturile record, de peste 48 de grade pentru unele zone, potrivit Ziare.com. Zeci de mii de oameni isi parasesc locuintele, iar locuitorii orasului Sidney sunt rugati sa consume riguros electricitatea. Temperaturile au depasit sambata 40 de grade Celsius. Iar vanturile puternice au alimentat sute de incendii, cele mai multe scapate de sub control. Metropola Sydney s-a confruntat cu temperaturi record, 48,9 grade Celsius fiind inregistrate in…