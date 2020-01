Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Australia se agraveaza pe zi ce trece. Focul continua sa inghita o suprafața tot mai mare in sud-estul țarii, iar fumul a ajuns tocmai pana in Noua Zeelanda. Un ordin de evacuare vizeaza sute de kilometri de coasta, o zona turistica foarte populara. A inceput un adevarat exod, dar…

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters.…

- Numarul de persoane care au ajuns la urgenta pentru probleme respiratorii a crescut vertiginos Orasul Sydney se confrunta cu o "urgenta de sanatate publica" din cauza norului de fum toxic generat de incendii, care invaluie cel mai mare oras al Australiei de saptamani intregi, au avertizat luni organizatiile…

- Peste 2.000 de urși koala au murit in incendiile de vegetație care afecteaza Australia inca din luna decembrie, susțin surse academice, care au adaugat ca special este deja clasificata ca fiind o specie vulnerabila, relateaza El Mundo, citat de Mediafax.

- New South Wales se confrunta vineri cu cel mai sever nivel de poluare inregistrat vreodata in acest stat australian dupa ce fumul degajat de incendiile extinse de vegetatie a dus la cresterea numarului persoanelor care au apelat la serviciile medicale si la scaderea vizibilitatii in traficul rutier,…

- Incendiile care continua sa se raspândeasca în California au obligat zeci de mii de oameni sa-și paraseasca locuințele. Printre ei se afla și LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers din NBA, informeaza L'Equipe.La câteva ore dupa succesul cu Charlotte Hornets în…

- Incendiile de padure continua sa parjoleasca nordul statului american California. Aproximativ 200 de mii de oameni au fost evacuati din calea flacarilor. Printre ei sunt detinutii unei inchisori, dar si pacientii unui spital.