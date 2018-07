Evacuări în California în urma unei serii de incendii Autoritatile locale au declarat stare de alerta in California si au dispus duminica mai multe evacuari in urma incendiilor care, intetite de rafalele violente de vant si de temperaturile ridicate, au cuprins sute de hectare, informeaza AFP. Cel mai recent incendiu, declansat sambata in comitatul Yolo situat la nord-est de San Francisco, cuprinsese duminica dupa-amiaza 9.000 de hectare fara sa poata fi tinut sub control, potrivit autoritatilor californiene. Peste 100 de camioane si circa 10 elicoptere au fost mobilizate pentru a stinge flacarile, care s-au extins duminica dupa-amiaza in comitatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

