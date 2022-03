Evacuarea de sâmbătă a civililor prin cele 13 coridoare umanitare, dificilă - Situație disperată la Mariupol In Akhtyrka, regiunea Sumi, evacuarea nu a fost realizata sambata, pentru ca acolo au continuat bombardamentele. In regiunea Sumi, evacuarea a decurs cel mai bine in ultimele zile."Nu exista nicio evacuare astazi. Coridoarele verzi nu au fost confirmate. Bombardele continua in Ohtirka”, a spus șeful administrației regionale.Totuși, au avut loc evacuari ale civililor din orașele din apropierea Kievului, a anunțat guvernatorul regional Oleksiy Kuleba. Evacuarile sunt planificate sa continue pana maine, duminica, 13 martie.Vicepremierul Irina Vereșciuk anunțase ca erau planificate cele 10 coridoare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit harții prezentate de ISW, a acțiunilor militare din Ucraina, de la regiunile separatiste și Crimeea, „deținute” deja de Rusia, in prima zi de invazie, trupele ruse erau masate in numar mare la frontierele Ucrainei. In numai 24 de ore de la declanșarea invaziei in Ucraina, in dimineața zilei…

- Vineri sunt deschise culoarele umanitare de la Mariupol, Pologov, Volnovakha, Energodar, Izyum și mai multe orașe din apropierea capitalei - Kiev.„Dezvoltam noi trasee pentru coridoarele umanitare care vor duce medicamentele necesare, apa, alimente in regiunea Herson, regiunea Cernihiv, regiunea Harkov…

- Din cele 7 coridoare umanitare pregatite pentru ziua de joi, a 15-a de la inceputul invaziei rușilor, doar cele din regiunea Sumi și regiunea Harkov au funcționat. „De acum, putem spune ca doar in regiunea Sumi au inceput sa funcționeze coridoarele umanitare. De fapt, este inca foarte dificil sa vorbim…

- Au fost raportate bombardamente puternice in Irpin, un oraș de la periferia nord-vestica a Kievului, unde armata rusa a incercat sa patrunda, potrivit BBC . Sute de oameni s-au ascuns sub ruinele unui pod din Irpin, pentru a se feri focurile de arma, rachete și bombardamente. Orașul Irpin se afla la…

- Consilierul președintelui Volodimir Zelenskiy, Mihail Podoleac, vorbește despre necesitatea coridoarelor umanitare în Ucraina. „Avem nevoie de alimente, medicamente, ambulanța, evacuare”, spune el. „Satele și orașele în care sunt staționate coloanele trupelor…

- Acest lucru a fost anunțat de catre președintele Administrației Regionale de Stat Donețk Pavel Kirilenko . Potrivit acestuia, pe 2 martie, luptele grele continua langa Mariupol, in regiunea Donețk. Numarul exact al locuitorilor morți este inca necunoscut.„Situația de la Mariupol. Avem date ca in total…

- Acest lucru a fost anunțat de catre președintele Administrației Regionale de Stat Donețk Pavel Kirilenko . Potrivit acestuia, pe 2 martie, luptele grele continua langa Mariupol, in regiunea Donețk. Numarul exact al locuitorilor morți este inca necunoscut.„Situația de la Mariupol. Avem date ca in total…

- Noi imagini impresionante care surprind curajul ucrainenilor vin miercuri din orașul Enerhodar. Zeci de localnici au ieșit in strada și au blocat drumul pentru a opri inaintarea tancurilor rusești. Imaginile au fost publicate miercuri de publicația NEXTA. Neinarmaț și cu steagul Ucrainei fluturand in…