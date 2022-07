Autoritatile din Ucraina au emis o decizie privind evacuarea obligatorie a populatiei din regiunea Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski face apel la populatie sa plece, mai ales familiile cu copii. ”Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare viata este importanta pentru noi”, a transmis presedintele. Zelenski afirma, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca sunt sute de mii de oameni, cu zeci de mii de copii, in zonele in care se duc cele mai aprige lupte. ”Multi dintre oameni refuza sa plece… Dar chiar trebuie sa se faca acest lucru (…) Cu cat se va face mai repede, cu cat mai…