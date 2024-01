Stiri pe aceeasi tema

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza…

- Te-aș intreba ce ai pe inima… La final de an, ADI ne incalzește ,,Un pic” mai mai mult sufletele. Noua sa piesa este ca o privire sub microscop a inimii tale, care te face sa te intrebi ce și cum simți și unde te indrepți. Versurile, asemenea unui jurnal personal, dezvaluie gandurile și trairile lui…

- Nicole Cherry incheie un an spectaculos din punct de vedere muzical cu “Dragoste nebuna”, o piesa plina de pasiune, iubire, o declarație profunda și intensa. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Nicole Cherry, Alexandru Turcu, versuri de Florian Rus, Nicole Cherry, producție Alexandru Turcu. “Dragoste…

- ,,Prea așa” e genul de piesa care iți da fiori pe șira spinarii din prima secunda in care o asculți. Eva Timush și-a propus sa te cucereasca cu vocea ei senzuala și versurile care te prind de inima. Piesa vorbește despre o iubire care te atrage ca un magnet. Eva reușește sa-ți transmita toate emoțiile…

- Cu tine, saptamana mea are 7 duminici… Cu voci pline de emoție și armonie, Olivia Addams și Adi Istrate reușesc sa transmita intensitatea și complexitatea unei iubiri tumultoase in noua lor piesa. ,,7 Duminici” este o poveste despre a face tot posibilul pentru a-ți recaștiga fericirea in iubire, chiar…

- ,,Inimi Noi” este cea mai noua piesa semnata Cezar Guna. Artistul reușește inca o data sa aduca in centrul atenției tema iubirii, surprinzand cu pricepere atracția nemasurabila pentru o prezența feminina. Cu un instrumental bogat in influențe balcanice, piesa emana o atmosfera senzuala și seducatoare.…

- Viața e buna, ține-te bine de ea Din ce in ce mai curioși de pelicula Miami Bici 2? ADI va dezvaluie inca puțin din vibe-ul filmului ce se lanseaza pe 24 noiembrie și vine cu un sound fresh in piesa ,,Vegas”. Rockish, energica, savuroasa, ,,Vegas” va va purta printr-o calatorie pe meleagurile americane.…

- Formația Eternal Dark a lansat recent videoclipul piesei „Blestemat”, melodie care se va regasi pe viitorul album al trupei, numit „Cugetari”. „Versurile vorbesc metaforic despre durerea sufleteasca, vinovația și frica ce prind viața, ca sa aduca pedeapsa pentru toate greșelile pe care incercam sa le…