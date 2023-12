Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent ieri la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28), a declarat ca Romania este interesata sa dezvolte, sa utilizeze si sa fabrice tehnologii verzi, contribuind astfel la lanturile valorice verzi internationale, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Eva, delegata din Romania a copiilor și membra a Boardului Copiilor, s-a intalnit duminica cu secretarul general al ONU și cu președintele Romaniei.București. 4 decembrie 2023. Copiii sunt cei mai afectați de schimbarile climatice, iar drepturile lor trebuie sa fie prioritare pentru liderii mondiali…

- Președintele Klaus Iohannis a zburat, impreuna cu soția sa, spre Dubai imediat dupa parada de Ziua Naționala, pentru a ajunge la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice. Duminica, avionul a ajuns in țara, insa fara liderul țarii, astfel ca singurul motiv pentru care ar fi fost ajuns…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28), a declarat ca Romania este interesata sa dezvolte, sa utilizeze si sa fabrice tehnologii verzi, contribuind astfel la lanturile valorice verzi internationale. Presedintele a subliniat, in…

- Președintele Romaniei a avut astazi o intrevedere cu Reprezentantul Special al Președintelui SUA pentru Clima, John Kerry, in marja participarii la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28), in Dubai, Emiratele Arabe Unite. Intalnirea vine in contextul dorinței de a extinde componenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28) din Dubai, ca strategiile Romaniei privind schimbarile climatice si energia prevad un mix energetic bazat pe surse regenerabile si energie nucleara pentru o Romanie cu zero emisii nete,…

- Președintele Klaus Iohannis va participa la conferința ONU de mediu din Dubai, unde se va consemna și “alaturarea Romaniei la Alianța Solara Internaționala”. Evenimentul este anunțat printr-un comunicat transmis de Președinția Romaniei la data de 28 noiembrie. “Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

