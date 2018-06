Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin s-a confruntat cu o durere la umar, care i-a adus o gramada de neplaceri. Vedeta a ajuns la medic dupa luni de așteptare, in care a sperat ca problema se va rezolva de la sine. Andreea Marin a ajuns pe mainile unor specialiști in recuperare medicala, dupa ce a constatat ca intampina dificultați…

- O fetița de 10 luni a murit dupa ce a alunecat din brațele mamei sale care incerca sa-și faca un selfie in timp ce se afla pe scarile rulante ale unui centru comercial. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere dintr-un mall din India, se poate observa cum o femeie cu un copil in brațe urca…

- Margot Kidder, de origine canadiana, a murit potrivit agentei Camilla Fluxman Pines, care a confirmat informatia pentru The Hollywood Reporter. Actrita Margot Kidder, cunoscuta pentru rolul Lois Lane din filmul „Superman” (1978), alaturi de Christopher Reeve, a murit la varsta de 69 de ani, in locuinta…

- O prezentatoare radio a murit la 26 de ani, intr-un accident cumplit. Masina pe care o conducea a cazut intr-un canal deschis O cunoscuta prezentatoare de radio a murit in urma unui tragic accident rutier. Tanara de 26 de ani a cazut cu masina intr-un canal neacoperit, din mijlocul soselei. Accidentul…

- CHIȘINAU, 19 apr —Sputnik. Vedeta din Rusia, Olga Buzova, s-a laudat la gala premiilor MuzTV cu o rochie semnata de cunoscutul designer rus Valentin Iudașkin care, potrivit unor comentarii, ar fi costat în jur de 70 de mii de euro. În ciuda prețului exorbitant, articolul…

- La 48 de ani, Jennifer Lopez arata exact așa cand și-a facut debutul in muzica. Dar care este secretul stralucirii ei? Vedeta a raspuns la aceasta intrebare jurnaliștilor de la revista Harper’s Bazaar, pe a carei coperta apare in luna aprilie. Coperta revistei a surprins-o pe vedeta americana deasupra…

- Caz tragic in Capitala. Un tanar de 35 de ani a decedat, in timp ce curata turturii care atarnau pe balconul locuintei sale situate la etajul cinci. Potrivit politiei, la un moment dat, victima a lunecat si a cazut in gol.