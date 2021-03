Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajele ”Nomadland” si ”Borat Subsequent Moviefilm” si serialele ”The Crown” si ”Schitt’s Creek” sunt marile castigatoare ale celei de-a 78-a editii a galei Globurilor de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), care a avut loc duminica noapte, deschizand astfel sezonul…

- Indura frigul si riscul de imbolnavire pentru prietenii necuvantatori! Hugh Jackman, Miley Cyrus si Helena Bonham Carter isi ingrijesc mai mult cainii decat pe ei, noteaza click.ro. Miley Cyrus (28 de ani), cunoscuta mai ales pentru prestatia din serialul “Hannah Montana”, este de asemenea ”topita”…

- Incepand din 17 februarie, peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan vor putea fi comandate online prin aplicația Glovo. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii.…

- In municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus s-a diminuat de la 3 la 2,89 la mia de locuitori. La Radauți, incidența cumulata este de 3,74, la Vatra Dornei, de 3,09, la Falticeni, de 2,37, iar la Cimpulung de 2, 19. In afara de Radauți și de Vatra Dornei, in „zona roșie” COVID, cu […]…

- In cursul zilei de vineri polițiștii au identificat 5 persoane care nu respectau masurile de izolare la domiciliu ca urmare a revenirii in țara din spațiul european. Astfel, in cadrul activitaților privind verificarea zilnica a persoanelor aflate in carantina/izolare la domiciliu, conform listelor transmise…

- Șomuz Falticeni a mai pierdut un jucator deosebit, tanar și ambițios și care a fost un element pozitiv pe partea dreapta a atacului falticenean. Catalin Tutuța, a marcat doua goluri in prima parte a sezonului, insa fiind originar din Baia Mare a ales sa evolueze mai aproape de casa, tot in Liga a III-a,…

- Sharon Stone, de 62 de ani, a povestit recent ca a reușit sa stranga o avere impresionanta in ciuda faptului ca actrițele de la Hollywood nu sunt la fel de bine platite ca barbații. Actrița din ”Total Recall” (1990), ”Basic Instinct” (1992) și ”Casino” (1995) a declarat intr-un interviu acordat pe o…

- Kylie Jenner a fost numita cel mai bine platita vedeta din 2020. Ea a reușit sa le bata pe faimoasele ei surori și pe marile staruri de la Hollywood, noteaza click.ro. Kylie Jenner, in varsta de numai 23 de ani, a fost numita cel mai bine platita vedeta din 2020, potrivit revistei ”Forbes”. Ea a […]…