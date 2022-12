Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele grec al Parlamentului European Eva Kaili si alte trei persoane au fost inculpate si arestate duminica in Belgia in cadrul unei anchete privind suspiciuni de coruptie legate de Qatar, a declarat pentru AFP o sursa judiciara. Parchetul federal nu a dat niciun nume, anuntand ca patru…

- Presedinta Parlamentului European Roberta Metsola a afirmat, dupa ce vicepresedinta Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta sub acuzatii de coruptie, ca PE este ferm impotriva coruptiei, va coopera cu autoritatile judiciare si va face tot ceea ce va putea pentru ca justitia sa isi urmeze cursul.…

