Eva Kaili, vicepreședinte al UE și europarlamentar socialist grec, a fost arestata pe fondul acuzațiilor ca gazda Cupei Mondiale, Qatar, a incercat sa corupa un alt politician.

