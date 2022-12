Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European in urma scandalului de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, și-a recunoscut parțial implicarea, a informat marti EFE, preluat de Agerpres.

- Italianul Francesco Giorgi, partenerul de viata al fostei vicepresedinte a Parlamentului European, Eva Kaili, si-a recunoscut implicarea in scandalul mitei din legislativul european care afecteaza deopotriva Qatarul si Marocul, si a vorbit si despre alte persoane implicate, a informat joi cotidianul…

