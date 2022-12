Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentara Eva Kaili, reținuta vineri intr-un dosar de corupție, a fost demisa sambata din funcția de vicepreședinte al Parlamentului European de catre președintele Roberta Metsola, relateaza AFP, citata de Hotnews. „In lumina investigațiilor judiciare aflate in desfașurare de catre autoritațile…

