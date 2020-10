Stiri pe aceeasi tema

- Criza de Euthyrox este aproape de final dupa 9 luni in care 500.000 romani cu afecțiuni tiroidiene s-au chinuit din greu sa-și gaseasca medicamentele, anunța alephnews.ro.Ministerul Sanatații a emis un ordin, publicat in Monitorul Oficial, in care este prevazuta cumpararea a 400.000 de cutii…

- Criza de Euthyrox ia sfarsit dupa noua luni, timp in care medicamentul a fost greu sau imposibil de gasit in farmaciile din Romania, anunta hotnews . Un ordin al Ministerului Sanatații, publicat in Monitorul Oficial, prevede aprobarea prețului pentru importul unei cantitați de 400.000 de cutii de Euthyrox.…

- Ministerul Sanatații a aprobat un ordin prin care se prevede aprobarea prețului pentru importul unei cantitați de 400.000 de cutii de Euthyrox, la noua luni de la izbucnirea crizei cu privire la acest medicament, relateaza Hotnews, relateaza Hotnews.Noul prețaprobat, mai mare decat cel anterior, va…

- Asociatia Distribuitorilor de Medicamente (ADEM) anunta punerea pe piata a Euthyrox 100 mcg din import paralel, pentru atenuarea lipsei medicamentului originar distribuit direct, scrie agerpres . „Pentru a raspunde cererii crescute a pacientilor privind medicamentul Euthyrox 100 mcg comprimate, pe baza…

- Concediile medicale pentru pacienții conformați cu COVID vor putea fi acordate și de catre medicii de familie, insa numai pentru perioada dintre momentul confirmarii infecției cu virusul și momentul internarii in spital. Este vorba de cazul in care internarea in spital intarzie cateva zile, de la momentul…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pacienții și-au facut stocuri de Euthyrox din cauza pandemiei și ca a discutat cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sa vorbeasca cu firma sa suplimenteze sau sa introduca pe piața echivalenți. „Cantitatea de Euthyrox care a fost vanduta in aceasta perioada este mai mare…

- ”Pacienții și medicii sunt in pericol”, spune chirurgul Alexandru Gadea și da exemple: nu mai exista nici macar un medic infecționist, secția ATI e inchisa, bolnavii de COVID care au forme grave sunt transferați la alte spitale și nu exista circuit.Au trecut cateva zile de cand, la inceputul saptamanii,…

- Ministerul Sanatații a stablilit care sunt criteriile de externare ale unui pacient cu COVID-19 . Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial joi. Potrivit documentului, pacientii asimptomatici fara modificari biologice, hematologice, radiologice si fara factori de risc vor fi transferați si internați…