Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost intrebat luni, la Focsani, de o pacienta cu privire la faptul ca in farmacii nu se gaseste medicamentul Eutyhrox, pentru bolnavii cu afectiuni ale glandei tiroide, el raspunzand ca fiecare farmacie are furnizorul ei, iar medicamentul nu este distribuit de catre…

- Aflat intr-o vizita neanunțata la Focșani, unde bolnavii de COVID sunt atat de mulți ca trebuie mutați spre spitalul militar, ministrul sanatații a fost interceptat la ieșire de o femeie care i-a reproșat ca nu gasește Euthyrox și ca nici policlinicile nu sunt deschise.O locuitoare din Focșani l-a oprit…

- Astfel, compania producatoare a anuntat ca, in depozitele din Romania au fost aduse in data de 31 martie 2020 un numar de 140.122 cutii de Euthyrox 100 mcg. Dintre acestea, 54.240 cutii au fost deja distribuite. In 13/14 aprilie 2020 vor fi livrate alte 77.499 cutii de Euthyrox 50 mcg si 59.315 cutii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox. Medicamentul destinat tratarii afectiunilor tiroidiene nu se mai gasea in Romania din luna februarie. Intr-o interventie la un post de televiziune,…

- In farmacii vor reaparea mai multe medicamente Linie de productie de antibiotice. Foto: Arhiva/AntibioticeSA. Ministrul sanatații, Nelu Tataru, anunța ca saptamâna viitoare vor reaparea în farmacii mai multe medicamente cautate de populație, între care și Euthyrox. Medicamentul…

- ”Nu știm cand primim”, este raspunsul pe care il aud, de mai bine de o luna, bolnavii de tiroida, la farmaciile din județ cand intreaba de medicamentul euthyrox. In plina pandemie de coronavirus, cand autoritațile recomanda ca cetațenii sa iasa din casa doar daca au nevoi urgente, bolnavii de tiroida…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca va fi marita cantitatea de Euthyrox (necesar pentru cei care sufera cu glanda tiroida) care va fi pusa pe piata, avand in vedere cererea mare. „Producatorii au fost tot timpul alaturi de noi, au luat masuri, incat am putut…

- „Probabil ați vazut in ultima vreme pe ușile farmaciilor anunțuri cu majuscule: „Nu avem MAȘTI și EUTHYROX”. Da, e criza de vreo luna și ceva de Euthyrox, medicament vital pentru cei ce sufera din cauza tiroidei. Un medicament banal - pana ieri, alaltaieri. Unul fara de care nu prea poți funcționa.La…