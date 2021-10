Stiri pe aceeasi tema

- Pe drumul dintre Cluj-Napoca și Turda s-au produs în ultimii ani numeroase accidente, cauza principala fiind în special viteza excesiva. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc în urma cu patru zile, atunci când un tânar de 36 de ani a murit. Primarul din Tureni…

- Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Etapa din Japonia era prevazuta in perioada 9-10 octombrie. Este al doilea an consecutiv cand Grand Prix-ul Japoniei este anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Ultimul castigator…

- Romania va investi numai 400 milioane de euro in proiecte de digitalizare a sistemului de sanatate, prin intermediul fondurilor provenite din PNRR, ceea ce reprezinta mai putin de jumatate din bugetul alocat de Polonia, sustin reprezentantii Horvath, companie internationala de consultanta in management.

- Prețurile au CRESCUT radical in ultimul an, in Romania: Platim mai mult pentru energie electrica, gaze si ulei comestibil Prețurile au CRESCUT radical in ultimul an, in Romania: Platim mai mult pentru energie electrica, gaze si ulei comestibil Energia electrica, gazele naturale si uleiul comestibil…

- "Sa nu uitam: aceste alegeri ale noastre sunt pentru a pregati sau a da Romaniei conducerea in viitor. Asta facem acum. Noi ne alegem echipa cu care vom conduce Romania in urmatorii opt ani. (...) Noi trebuie sa fim uniti. Suntem uniti, dar trebuie sa fim uniti si in continuare pentru ca urmeaza batalii…

- Un barbat din Nevada a murit din cauza coronavirus și ironia face ca ultimul mesaj pe care l-a trimis soției sale sa fie "Trebuia sa-mi fac nenorocitul ala de vaccin". "Avea doar 39 de ani, copiii noștri nu vor avea un tata", povestește tanara sa soție. "Nu poți sa spui ca ești tanar și nu te va afecta…

- FOTO| Vești bune! Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, se toarna ultimul strat de asfalt FOTO| Vești bune! Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, se toarna ultimul strat de asfalt Pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș – Turda se așterne ultimul strat de asfalt, stadiul lucrarilor ajungand la 90%,…

- Ultima nota de 10 din gimnastica mondiala, acordata la Olimpiada, ii apartine Laviniei Milosovici, care a fost incoronata cu aur la JO din 1992, dupa finala la sol. Duminica se implinesc 29 de ani de la performanta sportivei, potrivit news.ro. ”Ultimul 10 olimpic perfect ii apartine Laviniei…