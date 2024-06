Dezvoltatorul si operatorul danez de proiecte eoliene, solare si hibride, Eurowind Energy, a obtinut autorizatia de construire pentru parcul eolian Frumusita din judetul Galati. Acesta va alimenta cu energie verde 62.000 gospodarii. Parcul eolian al Eurowind Energy va integra un total de 11 turbine eoliene si urmeaza sa devina operational la finalul anului 2026. Societatea […] The post Eurowind Energy construiește inca un parc eolian la Frumușița (Galați) appeared first on Puterea.ro .