Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus, Aleksander Lukasenko, a declarat sambata ca Belarus poate trimite o noua piesa la concursul Eurovision din acest an dupa ce precedenta, intitulata ''Te voi invata'' si interpretata de trupa Galasy ZMesta, cunoscuta ca ia in deradere protestele anti-guvernamentale, a fost respinsa…

- Uniunea Europeana nu se foloseste de vaccinuri pentru a face propaganda dupa modelul Rusiei si al Chinei, dar isi ''promoveaza valorile'', a afirmat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, in legatura cu campania de vaccinare anti-COVID-19, relateaza Reuters si AFP.…

- Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters. Foto: (c) IRAN…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat joi ca functia sa presupune prea multa putere si a promis reforme constitutionale care vor fi pregatite in acest an si supuse votului la inceputul lui 2022, relateaza Reuters si AFP. Lukasenko a vorbit la o adunare speciala menita sa dezbata reformele…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti companiile "Big Tech" ca divizeaza tara, la cateva zile dupa ce Twitter si Facebook i-au suspendat conturile pentru ca a incurajat atacul asupra cladirii Congresului de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters. "Cred ca 'Big Tech' ii fac un lucru…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a declarat joi ca in tara va avea loc un referendum privind schimbarea Constitutiei, potrivit agentiei nationale de presa Belta, relateaza Reuters, scrie news.ro. Liderul de la Minsk nu a precizat insa cand va fi organizat acest referendum, despre care…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a salutat acordul comercial cu Uniunea Europeana drept un nou punct de pornire pentru relatia cu blocul comunitar, intr-o convorbire telefonica avuta luni cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza Reuters. "Tocmai am vorbit cu presedintele…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a confirmat joi incheierea unui acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeana, postand pe Twitter mesajul "S-a ajuns la un acord", insotit de o fotografie cu el exultand, cu degetele mari ridicate in semn de victorie, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres.…