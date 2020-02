Eurovision Song Contest 2020! S-a anunţat cum se votează în Finala Naţională Duminica, cei cinci membri ai Juriului, interpretii Luminita Anghel, Crina Mardare, Alin Oprea, Edward Sanda si compozitorul Andrei Tudor, vor trebui sa urmeze un regulament forte strict. In baza criteriilor de jurizare stabilite prin Regulament, ei vor trebui sa noteze fiecare piesa cu una dintre notele 5, 3, 2, 1, 0. Melodia cu cel mai mare total din partea Juriului primeste 5 puncte, iar cea cu cel mai mic total va primi 0 puncte. In situatia de egalitate, departajarea se va face in functie de numarul de note maxime obtinute. Daca si atunci egalitatea persista, se vor lua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe si Connect R vor prezenta finala Eurovision Romania care va avea loc la Buzau, pe 1 Martie, iar invitata speciala va fi Loreen. Organizatorii pregatesc si alte surprize pentru finala de la Buzau, a anuntat televiziunea nationala. Potrivit organizatorilor, show-ul va dura aproximativ trei…

- Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red, Colors și Storm sunt cele cinci piese pe care Roxen le va canta in Selecția Naționala Eurovision, pe 1 martie. Juriul și publicul vor alege melodia caștigatoare, care va reprezenta Romania in mai, la Rotterdam. Fiecare piesa este reprezentata de cate un lyric…

- Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red, Colors și Storm sunt cele cinci piese pe care Roxen le va canta in Selecția Naționala Eurovision, pe 1 martie. Juriul și publicul vor alege melodia caștigatoare, care va reprezenta Romania in mai, la Rotterdam. Fiecare piesa este reprezentata de cate un lyric…

- Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red, Colors și Storm sunt cele cinci piese pe care Roxen le va canta in Selecția Naționala Eurovision, pe 1 martie. Juriul și publicul vor alege melodia...

- Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red, Colors și Storm sunt cele cinci piese pe care Roxen le va canta in Selecția Naționala Eurovision, pe 1 martie. Juriul și publicul vor alege melodia caștigatoare, care va reprezenta Romania in mai, la Rotterdam. Fiecare piesa este reprezentata de cate un lyric…

- Televiziunea Romana a lansat cele cinci melodii pe care Roxen le va canta in Finala Nationala Eurovision 2020. Acestea sunt: "Alcohol You", "Beautiful Disaster", "Cherry Red", "Colors" si "Storm" si pot fi ascultate atat pe canalul YouTube al TVR, pe site-ul eurovision.tvr.ro, cat si pe canalul YouTube…

- Televiziunea Romana a lansat cele cinci melodii pe care Roxen le va canta in Finala Nationala Eurovision 2020. Acestea sunt: "Alcohol You", "Beautiful Disaster", "Cherry Red", "Colors" si "Storm" si pot fi ascultate atat pe canalul YouTube al TVR, pe site-ul eurovision.tvr.ro, cat si pe canalul YouTube…

- Storm, Alcohol You, Beautiful Disaster, Cherry Red și Colors sunt cele cinci melodii pe care Roxen le va interpreta in spectacolul de la Buzau. Piesele au fost compuse special pentru aceasta competiție, intr-o tabara de creație și pot fi ascultate pe site-ul eurovision.tvr.ro.