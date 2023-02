Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat selecția naționala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala naționala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…

- 12 finaliști au luptat in finala Selecției Nationale pentru a reprezenta Romania la Liverpool, la Eurovision Song Contest 2023! Show-ul prezentat de Ilinca Bacila și Laurentiu Niculescu a fost transmis in direct pe TVR1 și a fost comentat online, in premiera, pe conturile de Twitch

- Transalpina de Apuseni, lotul 2, are constructor: Firma Elis Pavaje a fost desemnata caștigatoare Transalpina de Apuseni, lotul 2, are constructor: Firma Elis Pavaje a fost desemnata caștigatoare Lucrarile de modernizare la lotul 2 al drumului județean 107 I, „Transalpina de Apuseni”, cea mai mare investiție…

- Caștigatorul premiului pentru cel mai frumos gol al Cupei Mondiale a fost desemnat brazilianul Richarlison, pentru reușita din meciul cu Serbia. Golul turneulu este o distincție care a fost acordat pentru prima data in 2006 și care este determinat printr-

- Valoarea finala a achizitiei este de 15.000 lei, iar firma castigatoare este Axatel Service SRL Primaria Constanta a atribuit contractul, prin cumparare directa, in ceea ce priveste relocarea si instalarea de sirene electrice si electronice 6 locatii . Atribuirea a avut loc pe 12 decembrie 2022, valoarea…

- Tabloul sferturilor de finala de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar a fost completat cu ultimele doua echipe care au trecut de optimi, Maroc si Portugalia.Astfel ca, in sferturi, se vor juca partidele: Sfert 1 vineri, ora 17.00 Croatia Brazilia Sfert 2 vineri, ora 21.00 Tarile de Jos Argentina…

- Anisia Gafton a fost desemnata aseara, 24 noiembrie, regina junglei la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, dupa ce a luptat cot la cot cu Giani Kirița, aflat și el in finala. Printre cei mai mari susținatori ai actriței se numara iubitul acesteia, Serghei, care a postat o imagine emoționanta la scurt…