EUROVISION România 2020. Roxen va reprezenta ţara noastră la Rotterdam FOTO şi VIDEO EUROVISION Romania 2020. Este unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum. Cu o intreaga echipa in spate, TVR și casa de discuri au propus un nou concept pentru anul acesta, in care reprezentantul a fost ales printr-o selecție interna, avand toata susținerea Global Records pentru show-ul de la Rotterdam. Roxen este o artista complexa, ce a lansat primul sau single in vara anului 2019, cu un sound visator și melodii care aduc in prim-plan o stare de reverie. Cu un timbru vocal special și o prezența scenica memorabila,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

