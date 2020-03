Eurovision România 2020 – Piesa favorită la câștigarea preselecției naționale. Cum poți vota Eurovision Romania 2020 – Roxen este cantareata care ne va reprezenta tara la Rotterdam in finala Eurovision ce va avea loc in luna mai a acestui an. Daca anul trecut nu am reusit sa ajungem in finala, de aceasta data Televiziunea Romana, cea care stabileste felul in care Romania isi alege piesa reprezentativa, a ales un sistem deosebit de selectie.La Eurovision Romania 2020 s-a stabilit de la inceput de catre un juriu de specialitate ce interpret ne va reprezenta mai departe. Este vorba despre artista Roxen, cea care la finalul anului trecut a dat lovitura cu piesa “Ce-ti canta dragostea”. Melodia… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

