- Cipru, Lituania, Letonia, Ungaria si Romania au fost in 2019 statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai mare numar de casatorii raportat la populatie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In UE, tendinta pe termen lung arata o scadere a numarului de mariaje, in…

- Roxen se pregatește de a doua repetiție la Rotterdam. Artista, care va reprezenta Romania la Eurovision, a povestit ca a fost foarte emoționata, duminica, la prima urcare pe scena competiției. Fiecare delegație ajunsa la Rotterdam este testata la 48 de ore. Artiștii nu au voie sa interacționeze cu alte…

- ​ Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 983 locuri de munca vacante, la data de 05 aprilie 2021, dupa cum urmeaza: 1) Austria – 6 locuri de munca vacante: chef bucatar, ajutori bucatari, vanzator de inghețata, femeie de serviciu; 2)…

- Roxen, artista care va reprezenta Romania la concursul Eurovision, va fi cel de-al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala a evenimentului. Ordinea de intrare in competitie, stabilita de producatorii Eurovision si aprobata de Martin Osterdahl, Executive Supervisor…

- Economia Romaniei performeaza și prin comparație cu economia zonei euro, care sufera o scadere de 0,7%, in timp ce economia Uniunii Europene in ansamblu cunoaște un declin de 0,5% in trimestrul patru fața de trimestrul trei. Cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Irlanda (minus 5,1%), Austria…

- Masurile sanitare anti-covid au scos din nou lumea in strada. Mii de austrieci și suedezi au demonstrat impotriva restricțiilor și a testarilor obligatorii. S-au inregistrat și incidente. Iar mai multe persoane au fost arestate.

- Tenismanul britanic Andy Murray, care a inceput sezonul 2021 prin participarea la un turneu challenger (a doua divizie a circuitului ATP) in Italia, saptamana trecuta, isi va face revenirea in circuitul principal saptamana viitoare, la Montpellier (Franta), au anuntat organizatorii, citati de AFP.…

