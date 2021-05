Eurovision: Delegația României nu poate participa la ceremonia Turquoise Carpet din cauza protocolului anti-COVID-19 In urma cu putin timp, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate. In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam Ahoy, organizatorii au depistat cazuri de infectari in randul delegatiilor islandeza si poloneza. Niciun membru al delegatiei Romaniei nu a fost confirmat pozitiv la testarile facute de organizatori Conform procedurilor EBU, toti membrii delegatiilor cazate in acelasi hotel intra in izolare si urmeaza sa fie testati PCR. Din aceasta cauza,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

