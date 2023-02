Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Andrei, in varsta de 19 ani, va reprezenta Romania la Eurovision 2023, care va avea loc in luna mai la Liverpool. Melodia cu care a caștigat selecția naționala, denumita „D.G.T (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza.

- Astazi are loc selecția naționala la Eurovision 2023, care va fi transmisa in direct de Televiziunea Romana de la ora 20:30. 12 finaliști vor lupta pentru a reprezenta Romania la Liverpool, iar caștigatorul va fi ales exclusiv prin votul publicului. TVR acorda 5.000 de euro unui telespectator care voteaza…

- Anul trecut, evenimentul european a fost caștigat de Ucraina, dar ca urmare a razboiului, concursul va avea loc pe 9, 11 și 13 mai 2023 in alt stat european in numele Ucrainei, care a caștigat concursul grație victoriei obținute de Kalush Orchestra in 2022. Deși s-a aflat in mijlocul unui scandal, legat…

- Cu toate ca mulți sunt convinși ca ar avea șanse mari sa se intoarca in Romania cu trofeul competiției sau macar sa obțina un loc bun pentru țara noastra, Delia și Andra nu participa la Eurovision. Jurnaliștii redacției Impact – Playetch Știri au stat de vorba cu nume importante din industrie. Ce spune…

- Ovidiu Cernauțeanu, Ovi pe numele sau de scena, artistul care alaturi de Paula Seling a clasat Romania pe locul 3, la Eurovision, in urma cu ani buni, s-a intors in Romania la propunerea soției sale, de origine norvegiana, dupa ce a trait mulți ani in țara natala a acesteia. Intr-un interviu exclusiv…