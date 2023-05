Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a ieșit invingatoare la concursul Eurovision 2023. Loreen a cucerit europenii cu piesa "Tattoo". Pe locul doi s-a clasat reprezentanta Finlandei, iar locul trei a fost ocupat de catre Israel.

- Finala Eurovision incepe sambata seara la Liverpool, un oras din nordul Angliei care gazduieste concursul muzical in numele Ucrainei. Suedia? Finlanda? O surpriza? Va trebui sa asteptam pana la sfarsitul unei seri in care cei 26 de finalisti vor canta si vor rezista suspansului numararii nesfarsitelor…

- Finala concursului Eurovision 2023 va avea loc sambata, la M&S Bank Arena din Liverpool, si va putea fi urmarita din Romania pe canalele TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22,00, informeaza Agerpres.Finala, in care vor concura 26 de tari, va include un omagiu special adus Ucrainei. In…

- Din pacate Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2023, iar fanii au reacționat dur.Reprezentantul tarii noastre a concurat in cea de a doua semifinala a competitiei ce a avut loc joi seara, la Liverpool, Marea Britanie.Cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, Theodor Andrei a intrat pe scena al treilea…

- Adrian Romcescu, compozitor și cantareț, susține ca Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision, nu se va califica in marea finala a concursului de sambata, 13 mai. Tanarul urca pe scena de la Liverpool in aceasta seara, in a doua semifinala. Intr-un interviu pentru Fanatik, Adrian Romcescu…

- In prima semifinala Eurovision de la Liverpool au intrat 15 piese și s-au calificat doar 10. Printre acestea s-a numarat și "Soarele și Luna" a lui Pasha Parfeni, reprezentantul Republicii Moldova.

- Franta, reprezentata de La Zara cu melodia „Evidemment” la Eurovision, este potential castigatoare, la fel si Suedia, potrivit predictiilor BBC. Romania, cu „DGT (Off and On)”, cantata de Theodor Andrei, nu s-ar califica in finala iar Republica Moldova intra in jumatatea inferioara a clasamentului final.Toate…

- Suedia va fi reprezentata din nou la Eurovision de cantareata Loreen, care a castigat editia din 2012 a concursului muzical cu piesa "Euphoria", relateaza duminica dpa, potrivit Agerpres.Cantareata, in varsta de 39 de ani, a triumfat sambata seara cu melodia "Tattoo" in runda preliminara din Suedia…