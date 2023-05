Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei va intra in competitia Eurovision 2023 azi, in a doua semifinala. Primele 10 finaliste, desemnate marti seara in urma votului telespectatorilor, sunt: Croatia, Republica Moldova, Elvetia, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia si Norvegia. Moldova a fost reprezentata…

- Primele 10 finaliste, desemnate in urma votului telespectatorilor, sunt: Croația, Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.Moldova a fost reprezentata de Pasha Parfeni, cu melodia „Soarele și luna“, interpretata in limba romana. Artistul a mai reprezentat Republica…

- Prima semifinala a Eurovision 2023, concurs ce se ține in acest an in Liverpool, Marea Britanie, a avut loc marți seara, unde pe scena au urcat Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croatia, Elvetia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaijan, Cehia, Olanda si Finlanda, iar reprezentantii…

- Trienala Internationala de Arta Textila TexpoArt iși propune crearea de relații cultural-artistice prin promovarea Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași la nivel mondial. Evenimentul ajuns la cea de-a VI-a ediție, constituie o certificare a importantei si recunoasterii invatamantului…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din grupele de calificare, iar rezultatele au stabilit echipele calificate la turneul final al CE2024, intre care si Romania. Tricolorii vor juca la Europene dupa 28 de ani.Echipele calificate din cele 8 grupe preliminare sunt: Portugalia, Macedonia (grupa 1),…

- Republica Moldova, reprezentata de Pasha Parfeni cu „Soarele și Luna” ar putea ajunge in finala Eurovision 2023. Potrivit caselor de pariuri, țara noastra are 76% șanse de a trece de semifinala. Printre cele zece țari care ar mai accede in finala din prima semifinala se numara: Finlanda, Suedia, Norvegia,…

- Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2023 va urca al 10-lea pe scena in prima semifinala. Anunțul a fost facut in aceasta seara de catre organizatorului concursului Eurovision Song Contest. Ordinea in semifinala I: Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croația, Elveția, Israel,…