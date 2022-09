Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool, in nordul Angliei, si Glasgow, in Scotia, sunt cele doua orase ramase in cursa pentru a gazdui editia din 2023 a concursului Eurovision, care va avea loc in Marea Britanie in numele Ucrainei din cauza razboiului declansat de Rusia, a anuntat marti BBC, citat de AFP si Reuters. Fii…

- Funeraliile, care se preconizeaza a avea loc in jurul datei de 19 septembrie (data exacta urmeaza sa fie anunțata de Casa Regala), la Westminster Abbey, aceeași biserica din Londra in care a fost incoronata regina Elisabeta a II-a in 1953, vor atrage președinți de stat, premieri, regi și regine, precum…

- Pregatirea trupelor ucrainene pentru o contraofensiva in sudul Ucrainei a fost o prioritate pentru Statele Unite și Marea Britanie in ultimele luni, scrie jurnalistul și scriitorul american David Ignatius in Washington Post, citat de ziare.com. El a menționat ca forțele ucrainene de pe linia frontului…

- Orașul Berlin a inceput sa stinga reflectoarele care lumineaza monumentele sale istorice, ca parte a unui efort național de economisire a energiei in fața penuriei de gaze din Rusia. Aproximativ 200 de cladiri și repere, inclusiv primaria din caramida roșie din Berlin, Opera de Stat și Palatul Charlottenburg…

