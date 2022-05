Eurovision 2022. Vezi Live Stream Online finala concursului muzical. Video imagini de la Torino

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de cinci ani, Romania s-a calificat joi seara din nou, in finala concursului Eurovision, gazduita de Italia, cu piesa „Llamame”, interpretata de Andrei Ursu, alias wrs, un artist nascut in anul 1993, la Buzau. Inainte de a-și incepe cariera ca solist, acesta lucrase ca dansator, facand…

- Reprezentantul Romaniei, WRS , s-a calificat, joi seara, in finala concursului Eurovision 2022 , cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul oficial al concursului, și al juriilor de specialitate. Romania a concurat joi seara in cea de-a doua semifinala a concursului…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott, transmite Reuters,…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia lui Putin pune Nato si SUA intr-o situatie aproape imposibila. In timp ce Putin s-a dezlantuit si a scapat total de sub control, liderii Occidentului fac vocalize declarandu-se ba ingroziti de ceea ce se intampla, ba anuntand sanctiuni financiare de care lui Putin nu…