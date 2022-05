Eurovision 2022. Ucraina, cu șanse mari să câștige Toți ochii sunt ațintiți, sambata seara, asupra concursului Eurovision, unde Ucraina se numara printre favorite. Sprijinul pentru piesa care va reprezenta Ucraina la Eurovision, interpretata de Kalush Orchestra, a crescut de la invazia Rusiei in Ucraina, in februarie, in condițiile in care de multe ori votul la acest concurs a fost perceput ca fiind unul al simpatiilor politice. In ultimii ani, publicul a capatat insa o influența semnificativa, grație sistemului de televoting prin SMS. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

