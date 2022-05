Eurovision 2022. La ce oră începe transmisiunea finalei. România, în prima parte a concursului Eurovision 2022. Romania, prin WRS, reprezentantul sau, s-a calificat in finala Eurovision Song Contest, Torino, 2022. Spectacol grandios ce va avea loc diseara, incepand cu orele 22.00, pe TVR1, TVR Internațional ori pe platforma online a celui mai important eveniment muzical al continentului. La conferința de presa de dupa semifinale, artiștii calificați au tras la sorți și ordinea intrarii lor in concurs. WRS (Antrei Ionuț Ursu), reprezentanul nostru va intra in concurs in prima parte a finalei. Conform noului regulament, finaliștii vor canta prima data in fața unui juriu, spectacol netelevizat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

